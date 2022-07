Incendio Centocelle, potrebbe essere doloso. “Dietro i roghi la gestione dei rifiuti”

Spread the love

https://www.quotidiano.net/roma/incendio-centocelle-bonifica-1.7865028

Roma, 10 luglio 2022 – “Presenteremo un esposto in Procura. Ci sarà anche una relazione della nostra protezione civile”, così Sabrina Alfonsi, assessora all’Ambiente e ai Rifiuti di Roma Capitale, a margine del sopralluogo nell’area dell’incendio divampato ieri 10 luglio a Centocelle, alla periferia di Roma.

“Se il movente è di stampo mafioso non possiamo dirlo. Il tema è che in quasi tutti gli incendi c’è di mezzo la filiera dei rifiuti – ha aggiunto Alfonsi -. La zona da dove è partito l’incendio di ieri era stata sgomberata non più di un mese e mezzo fa e c’era un’area di smistamento dei rifiuti. Da qui è divampato il rogo, le fiamme hanno seguito la linea di questi rifiuti per arrivate poi agli auto demolitori”.

Sommario: