CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

VOGHERA (PV), – Dal tardo pomeriggio di ieri cinque squadre di vigili del fuoco del comando di Pavia, supportate da rinforzi giunti da Piacenza, Alessandria e Lodi, sono impegnate a Voghera (PV), in loc. strada Folciona, per un incendio sviluppatosi nel centro di raccolta rifiuti: fiamme circoscritte e sotto controllo, operazioni di spegnimento in corso.