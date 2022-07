Grosseto, attivato il piano interistituzionale per la lotta agli incendi boschivi sull’Isola di Giannutri

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata di mercoledì 13 luglio, il Comandante di Grosseto, Pietro Vincenzo Raschillà, si è recato sull’isola di Giannutri per incontrare il Sindaco del Comune Isola del Giglio ed il Vicepresidente dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano per delineare le misure da mettere in atto nel breve e nel medio termine a tutela dell’area protetta di Giannutri contro gli incendi boschivi.

Anche i Carabinieri Forestali, che durante la stagione estiva garantiscono presenza continuativa sulla piccola isola, hanno consegnato al comando di Grosseto un modulo AIB, costituito da un serbatoio di 600 litri con abbinato gruppo pompa, che verrà montato su un piccolo mezzo 4×4 da dislocare già nei prossimi giorni in modo permanente sull’isola in prossimità della elisuperficie.

Il Comando di Grosseto si è inoltre impegnato a verificare lo sviluppo e l’efficienza di una vecchia rete idranti esistente sull’isola, richiedendo ove necessario l’implementazione della stessa anche a protezione dei pochi insediamenti abitativi presenti sull’isola.

Tali provvedimenti si pongono in linea con indicazioni fornite dalla Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo in recepimento di una specifica direttiva del Ministero per la Transizione Ecologica a tutela delle aree naturali protette del Paese.