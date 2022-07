Tuffo a Fontana di Trevi subito bloccato dai vigili urban

Spread the love

https://video.corriere.it/tuffo-fontana-trevi-subito-bloccato-vigili-urbani/9c343c02-05ca-11ed-b53c-f5a8ed9fedc6

L’uomo indossava un costume e si è immerso completamente nella fontana più iconica di Roma ma un agente della polizia locale l’ha preso per un braccio e accompagnato fuor

Il sirenetto emulo di Anita Ekberg che si è cimentato in un bagno a Fontana di Trevi l’altra sera non indossava un vestito nero come la splendida attrice ma era già pronto al bagnetto con un costume a boxer nero con strisce arancio e gialle. Una mise di certo insolita per le strade di Roma ma evidentemente il nostro aveva già programmato questa rinfrescatina serale. Quatto quatto – indifferente alla folla che si assiepa sempre davanti alla fontana per il celebre rito della monetina – l’uomo si è fatto largo passo dopo passo tra le sculture realizzate da Pietro Bracci. Senza imbarazzo alcuno, eccolo che si tuffa fino a immergersi completamente. Chi si trova lì davanti è sotto choc per l’ennesimo sfregio al centro storico di Roma, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Solo qualche giorno fa, infatti, era diventata una piscina pubblica la fontana dei Quattro Fiumi di piazza Navona. Ma quest’atto di vandalismo non è rimasto impunito. Ecco, infatti, che due vigili si avvicinano subito al bordo. Uno dei due si infila nella fontana per recuperare l’uomo, lo prende per un braccio e lo accompagna fuori nonostante la resistenza del «bagnante». (Maria Rosa Pavia)