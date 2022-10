Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

Nelle prime ore della notte, i Vigili del Fuoco di La Spezia sono intervenuti in località Fossitermi nell’area di proprietà di RFI, per incendio vagoni ferroviari.

Nei pressi del Museo Nazionale dei Trasporti, il personale VVF intervenuto dalla sede spezzina con 10 unità, ha provveduto allo spegnimento dell’incendio che ha coinvolto una carrozza ferroviaria di tipo storico ed un locomotore con annessa carrozza passeggeri di nuova costruzione.

A causa del sinistro, il personale RFI ha provveduto all’interruzione del traffico ferroviario congiuntamente al distacco dell’energia elettrica, permettendo lo svolgimento dell’intervento VVF in condizioni di sicurezza.

Nelle prime ore del mattino la viabilità è stata ripristinata dagli stessi operatori di RFI.

Sul posto presente il personale della Polizia Ferroviaria di La Spezia ed il personale di RFI.