Peschiera del Garda: incidente stradale in autostrada, coinvolte 3 vetture 1 mezzo pesante e 1 furgoncino

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

lle 10.20 di oggi, 30 Settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 per un incidente stradale. Lo scontro avvenuto al km 626.2 direzione Ovest, tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera del Garda, ha visto coinvolto un mezzo pesante, che dopo l’urto ha divelto circa 100 mt di guard rail finendo fuori strada, oltre a 3 vetture e un furgone. Tutti gli occupanti dei mezzi coinvolti sono risultati illesi. I vigili del fuoco partiti da Verona con 2 mezzi, tra cui un autogrù, e 7 uomini hanno lavorato per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e contenere la perdita di carburante che fuoriusciva dal serbatoio dell’autoarticolato, rotto a seguito dell’urto. Durante le operazioni la viabilità a subito solo un restringimento di carreggiata per permettere il recupero del mezzo pesante.

L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso alle ore 12.20.

Sul posto anche personale sanitario con eliambulanza e polizia autostradale per gli accertamenti sulla dinamica. CSE David