Due incidenti sul territorio comasco

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento questa mattina alle 5:30 circa in Pusiano via Martinelli per la segnalazione di un furgone fuori strada in bilico su una cunetta. I vigili del fuoco del distaccamento di Erba con autogrù della sede centrale di Como hanno provveduto alla messa in sicurezza e al recupero del mezzo. Non si segnalano feriti

alle 13.15 NUOVO incidente stradale in Grandate Statale dei Giovi altezza supermercato Iper. Due vetture coinvolte una persona ferita trasportata in codice giallo al Sant’Anna