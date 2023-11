Incendio a Sesto Ulteriano, fiamme in un capannone: pompieri al lavoro

Spread the love

Un incendio è divampato all’interno di un capannone al civico 16 di via Molise a Sesto Ulteriano (frazione di San Giuliano Milanese, hinterland sud di Milano) nel pomeriggio di giovedì 9 novembre. Sul posto sono al lavoro cinque squadre dei vigili del fuoco.

Tutto è iniziato poco dopo le 15, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Le fiamme, come appreso da MilanoToday, sono divampate all’interno del capannone. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica, ma per il momento non sembrano esserci persone ferite o intossicate.

I vigili del fuoco al lavoro con cinque squadre; dalla centrale di via Messina hanno fatto sapere che il rogo è sotto controllo.

