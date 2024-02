Terapie a rischio. Segnalazione Oms

Spread the love

Segnalazione Oms per la carenza di farmaci. Il mercato farmaceutico nel mondo è cresciuto di circa un terzo negli ultimi 10 anni. Consentendo a una fetta più ampia della popolazione mondiale di godere dei benefici delle terapie. Tuttavia, allo stesso tempo, sono aumentate gli ostacoli. Ossia le occasioni in cui i meccanismi del mercato si inceppano. Dando vita a fenomeni di carenze di farmaci. In particolare, “da settembre 2021, il numero di molecole segnalate in carenza in due o più Paesi è aumentato del 101%”, avverte l’Organizzazione Mondiale della Sanità. La crescita dei farmaci mancanti rischia di lasciare i malati senza terapie. Oppure a costringerli a ricorrere a canali di acquisto alternativi. “Queste carenze di farmaci sono una forza trainante riconosciuta per i farmaci contraffatti. O di qualità inferiore agli standard. E comportano il rischio che molte persone cerchino di procurarsi i farmaci con mezzi non ufficiali come Internet”, segnala l’Oms.

https://www.interris.it/la-voce-degli-ultimi/oms-cura/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=giornaliera