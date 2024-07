VIDEO – Una petroliera si capovolge e affonda al largo di Bataan, Filippine

Spread the love

Il 25 luglio, intorno all’1:10 AM ora locale, la Guardia costiera filippina (PCG) ha segnalato il ribaltamento della petroliera Terra Nova . La nave è affondata a 3,6 miglia nautiche a est di Lamao Point, Limay, Bataan, Filippine. Al momento, la petroliera trasportava 1,4 milioni di litri di olio combustibile industriale (IFO).

Il PCG ha prontamente avviato un’operazione di ricerca e soccorso, salvando con successo 16 dei 17 membri dell’equipaggio a bordo. Quattro dei membri dell’equipaggio salvati stanno attualmente ricevendo cure mediche. Sfortunatamente, un membro dell’equipaggio risulta ancora disperso e la ricerca è in corso con l’assistenza del BRP Melchora Aquino (MRRV-9702).

È stata segnalata una fuoriuscita di petrolio, che si è estesa per 5,6 miglia nautiche a est di Lamao Point. La fuoriuscita si è estesa per circa due miglia nautiche di lunghezza e continua a diffondersi a causa delle forti correnti d’acqua. Il Coast Guard Aviation Command sta monitorando la situazione, mentre il team Environmental Protection sta lavorando attivamente per contenere la fuoriuscita.

VIDEOE