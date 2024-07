Bolide su Cesena: il maxi incendio a Pioppa è stato causato da un frammento metallico piovuto dal cielo

Spread the love

Il bolide in transito per i cieli italiani ha attraversato (ed è stato visto) da buona parte del Paese, specie nel Nord-est. Ad attestarlo sono le centinaia di segnalazioni pervenute sui social e catalogate.

In particolare dal sito Prisma dell’Inaf, emerge che il bolide è stato avvistato verso le 21:30 in Italia (Toscana, Marche, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige), Austria (Tirolo, Carinzia, Carnia, Salisburgo, Bassa Austria, Alta Austria), Croazia (Istria), Francia (Provenza-Alpi-Costa Azzurra) e Germania (Baviera).

Il frammento, probabilmente metallico, di un bolide che ha solcato due sere fa il cielo anche del Nord-Est italiano è stata la causa di un incendio a Pioppa di Cesena: un rogo in una azienda agricola che ha anche ucciso due mucche e per lo spegnimento del quale i vigili del fuoco di Cesena si sono dovuti impegnare dalle 21:30 circa di due sere fa fino a dopo le 5 del mattino di ieri.

A trovare tracce di un accadimento davvero molto raro, e pressoché unico nella storia di Cesena, almeno quella contemporanea, sono stati i tecnici dei vigili del fuoco arrivati fin da Bologna e che per una fetta consistente della giornata di ieri ha lavorato proprio per cercare di capire cosa fosse successo e cosa avesse innescato l’incendio devastante che, in due momenti distinti, ha fatto ingenti danni nella zona di via Bel Pavone, all’altezza del civico 1701.

Il primo allarme è scattato due sere fa attorno alle 21:30. Qui i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in un incendio che stava danneggiando una parte limitata del terreno agricolo. Con poche coltivazioni, un garage con un trattore, alcune mucche ed alcuni cavalli.

