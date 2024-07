Spread the love

Giovedì mattina, il proprietario di un allevamento in alta Valtellina ha notato una situazione preoccupante: una delle sue mucche era scomparsa nel pascolo della Val Federia. Fuggita da un’area sicura, l’animale è finito in un crepaccio profondo e pericoloso, frutto dello scioglimento parziale della neve che, com’è noto, può creare condizioni instabili. …

La tempestività con cui il proprietario ha allertato i vigili del fuoco è risultata vitale. Dall’avviso al momento dell’intervento, il team di soccorso ha rapidamente organizzato la missione di ambulatorio per il salvataggio della mucca, mobilitando tutto il necessario per affrontare la difficile situazione. A causa delle condizioni climatiche avverse, la neve e il ghiaccio hanno complicato ulteriormente la manovra, rendendo necessario un intervento mirato e coordinato.

Dopo diverse ore di duro lavoro, finalmente il team di soccorso è riuscito a liberare la mucca dal suo angusto rifugio. La gioia per il successo dell’operazione ha inondato l’area, mentre il proprietario, grato e sollevato, ha potuto riabbracciare la sua amica a quattro zampe. La mucca, sebbene scossa dall’esperienza, è stata trovata in buone condizioni fisiche, pronta per tornare al suo pascolo.

https://www.gaeta.it/drammatico-soccorso-in-val-federia-mucca-intrappolata-in-un-crepaccio-salvata-dai-vigili-del-fuoco