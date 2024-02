Neonato abbandonato a Milano: il mistero della mamma morta, le telecamere e il biglietto sul tappeto

Spread the love

Continuano le indagini sull’abbandono del neonato trovato giovedì pomeriggio in un condominio di via degli Apuli. Carabinieri al lavoro: una grande mano potrebbe arrivare dalle telecamere. Controlli in corso anche su eventuali decessi

Chi lo ha lasciato lì? Le telecamere lo hanno ripreso? Sua mamma è davvero morta dandolo alla luce? La scelta di quella casa è casuale o, come sembra, no? Sono tanti gli interrogativi ancora aperti sul bimbo di meno di un mese abbandonato giovedì pomeriggio fuori da un appartamento al primo piano della scala H del palazzo al civico 4 di via degli Apuli, un “casermone” popolare di proprietà Aler con edifici di quattro piani e un grande cortile interno in cui abbondano rifiuti e topi.