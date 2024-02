L’ex presentatore Rai che ha lasciato la TV per diventare prete

Spread the love

Molti ricordano Fabrizio Gatta, giornalista di Rai1 e presentatore, che a distanza di vent’anni dall’inizio della sua carriera televisiva ha deciso di diventare prete. Una scelta che, dopo anni, viene ancora raccontata e sviscerata come concreto esempio di vera conversione. Gatta ha condotto programmi importati come Linea Blu, Linea Verde e Unomattina Weekend. Poi, arrivò la scelta: prendere i voti.

L’ex giornalista ha deciso di lasciare il piccolo schermo per dedicarsi al prossimo. Ha preso una laurea in Teologia ed è diventato sacerdote. Ora è Don Fabrizio Gatta. Ordinato nel 2021, il sacerdote aveva preso servizio a Sanremo.

Gatta era giunto in Rai nel lontano 1996 con il Concerto dell’Epifania condotto per otto edizioni. Nel 1997 entrò a far parte del team di Miss Italia. Condusse Rai International per anni e per un decennio fu alla guida di Linea Blu con Donatella Bianchi e Linea Verde, prima con Elisa Isoardi e poi Eleonora Daniele.

Nel 2019 Gatta si è poi laureato in Teologia alla Pontificia Università Gregoriana. Un netto cambio vita deciso dall’ex conduttore dopo essersi avvicinato ai Missionari del Preziosissimo Sangue. “Avevo successo, belle auto, belle donne, non mi mancava nulla. Vivevo un po’ quel senso di onnipotenza che ti dà la notorietà. Ma qualcosa mancava”, aveva dichiarato lui stesso.

