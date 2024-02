Soccorso a persona rimasta con una mano intrappolata in una pressa – e intervento per incendio a Faggeto

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente oggi pomeriggio alle 14.30 circa in Novedrate vie Delle Betulle presso la ditta Colombo per persona rimasta con una mano intrappolata in una macchina che pressa tavole di legno da incollare. Il lavoratore è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza

Incendio in Faggeto Lario, loc. Lemna Alpe Panighera. Vigili del fuoco di Como e volontari AIB con elicottero per spegnimento fiamme. Si stima l’incendio di 1,5 ettari di bosco castagno

