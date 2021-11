Video – Caduto nel fondo di un crepaccio, soccorso un uomo nei boschi di Castelveccana (VA)

Spread the love



COMANDO VIGILI DL FUOCO DI VARESE

2/11/21 ore 23:00 Castelveccana (Va) Sp 7 – via per S. Antonio. Un uomo uscito in cerca di funghi non ha fatto ritorno a casa al calare dell’oscurità, un familiare ha quindi lanciato l’allarme. I vigili del fuoco del nucleo T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso) hanno triangolato il telefono cellulare della persona restringendo

il campo in un’area boschiva sopra l’abitato. Immediatamente sul posto è stata inviata una squadra di vigili del fuoco dal distaccamento di Luino, congiuntamente agli specialisti del S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) di Varese. Una pattuglia dei carabinieri ha sentito le urla provenire dal fondo di un crepaccio restringendo ulteriormente la zona. Gli specialisti del S.A.F. hanno raggiunto la persona e dopo averla imbarellata l’hanno trasportata in zona agevole. Condotta poi fino alla strada per mezzo di un fuoristrada è stata affidata alle cure del personale sanitario.