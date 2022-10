Cerano Intelvi, coppia di anziani bloccata in casa da una frana di fango e detriti.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente alle ore 1 circa di questa notte in Centro Valle Intelvi via per Cerano per soccorso persona.

Dopo le abbondanti piogge che hanno interessato la zona della Valle Intelvi i vigili del fuoco del distaccamento VVF in località San Fedele, sono intervenuti per evacuare due persone anziane rimaste intrappolate all’interno della loro abitazione dopo che questa è stata interessata da un evento franoso. All’interno la casa risultava completamente ricoperta di fango e detriti quindi non agibile. Una volta soccorse le due persone, di cui una non autosufficiente e con ossigeno, le stesse venivano affidate rispettivamente al personale del 118 di San Fedele e al rappresentante del comune di Centro Valle per una sistemazione provvisoria.