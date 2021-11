Incidente stradale – Tre veicoli coinvolti, tre feriti di cui un ragazzo in codice rosso

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Dalmine e la prima partenza della Centrale di Bergamo intervengono per un Incidente stradale a Costa di Mezzate sul Viale Europa intorno alle 7:15. Tre veicoli coinvolti, tre feriti di cui un ragazzo in codice rosso. Sul posto 2 ambulanze, un auto medica e la Polizia Stradale. I vvf hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l’area compromessa.