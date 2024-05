Alpitronic di Bolzano: vigili del fuoco ancora in azione e indagini in corso

Spread the love

24 ore dallo scoppio del grande incendio che ha colpito l’Alpitronic di Bolzano, i vigili del fuoco sono ancora sul posto per monitorare la situazione e spegnere eventuali focolai. Tutta la notte, una quindicina di pompieri ha vigilato per intervenire tempestivamente nel caso in cui le fiamme si fossero nuovamente alimentate.

‘incendio ha causato ingenti danni ad un capannone attualmente vuoto a causa di lavori di ristrutturazione. Una parte della struttura è ora a rischio crollo e dovrà essere abbattuta con l’ausilio delle ruspe. vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per mettere in sicurezza l’area e prevenire ulteriori danni.

