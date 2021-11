Un morto, feriti e ricoveri per abuso di alcool. Super lavoro nella notte di Halloween per Suem, Vigili del fuoco e forze dell’ordine della Marca

Spread the love



qdpnews.it – urly.it/3g5rp

Due gravi incidenti, a distanza di alcuni minuti l’uno dall’altro, si sono verificati quando erano da poco passate le 5. A Treviso, in via Mandela, a causa di uno scontro tra un’auto e un camion ha perso la vita O. H., classe 1969.

Nell’incidente sono rimaste ferite altre 4 persone, una della quali è stata trasportata in gravissime condizioni all’ospedale di Mestre. Per le altre, i traumi riportati sono risultati di media gravità: in queste ore si trovano all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Sul posto, oltre ai sanitari di Treviso Emergenza, anche una pattuglia della Polizia stradale per i rilievi della dinamica e una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale.

In viale Fratelli Cairoli, quello che molti conoscono come il “Put” di Treviso, un’Audi di colore bianco che proveniva da viale Vittorio Veneto, e quindi da nord, ha perso il controllo all’altezza di Porta San Tomaso e dopo avere impattato contro uno spartitraffico si è ribaltata finendo nella pista ciclopedonale che affianca le mura della città, schiantandosi contro un platano che ha evitato che finisse nel canale.

Per il ragazzo, R. N., e la ragazza, D.M.S., entrambi del 2000, a bordo dell’auto si è reso necessario il ricovero in ospedale per i traumi riportati in seguito al rocambolesco incidente. Anche in questo caso si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il mezzo anche con l’aiuto della schiuma. Sul posto la Polizia locale.

Il lavoro dei sanitari non si è limitato solamente agli incidenti stradali: sono stati numerosi, infatti, gli interventi dovuti a persone, in molti casi anche minorenni, che hanno abusato di alcool durante i festeggiamenti di Halloween. Alcuni di questi sono stati assistiti sul luogo, mentre per altri si è reso necessario il ricovero in ospedale.