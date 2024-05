Incidente sull’A1, ferito durante i soccorsi un Vigile del Fuoco di Barberino

Spread the love

BABERINO DI MUGELLO – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello, sono intervenuti alle ore 11:25 sul tratto autostradale A1 al km 278,8 direzione Sud, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un autotreno. Il conducente era intanto uscito in autonomia.

Durante le fasi di soccorso, un vigile del fuoco purtroppo si è ferito, ed è stato immediatamente soccorso dai colleghi e affidato al personale sanitario che lo ha trasportato in ospedale per accertamenti. Il pompiere, 40enne, è stato portato all’ospedale di Careggi in codice giallo

