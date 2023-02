Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Questa mattina poco prima della 8,00 i Vigili del Fuoco di Catania sono intervenuti, per l’incendio di un’autovettura alimentata a gas metano, in via Giacomo Leopardi a Catania. La vettura era una Fiat 500 L e si trovava nel tratto tra Piazza Corsica e l’incrocio con Viale Vittorio Veneto

E’ intervenuta la squadra del Distaccamento Nord e un’autobotte di rincalzo inviata dalla Sede Centrale del Comando Provinciale.

Non abbiamo foto. Intervento chiuso intorno alle ore 9:40.