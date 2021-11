Incendio in un’azienda agricola a Rombiolo, intervengono i vigili del fuoco

Spread the love



ROMBIOLO I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti ieri sera a Rombiolo per un incendio che ha interessato un’azienda agricola. L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato alcune serre e due mezzi agricoli. I vigili del fuoco, intervenuti con una squadra, hanno provveduto ad estinguere l’incendio impedendo la propagazione dello stesso.