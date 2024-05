Udienza del Santo Padre in aula Nervi promosso dalla Fondazione Età Grande

Spread the love

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

La mattina del 27 aprile – ore 7 – i partecipanti all’Udienza si sono ritrovati nella Scuola Antincendi di Capannelle. Con un mezzo messo a disposizione dall’Amministrazione è stata raggiunta Città del Vaticano per l’accesso all’aula Nervi. Mons. Vincenzo Paglia ha rivolto un ringraziamento ai numerosi personaggi dello spettacolo che hanno voluto partecipare, proclamando nonno d’Italia Lino Banfi.

Nell’attesa dell’incontro con il Santo Padre si sono avvicendati gli ospiti particolari: Lino Banfi e Albano hanno intrattenuto l’assemblea con aneddoti e canzoni. Alcuni gruppi familiari hanno preso la parola per testimoniare a tutti le loro esperienze di fede.

Il discorso che il Papa ha rivolto ai presenti nel corso dell’Udienza è stato un tenerissimo appello all’amore e alla gioia dllo stare insieme. “È bello accogliervi qui, nonni e nipoti, giovani e meno giovani. Oggi vediamo, come dice il Salmo, quanto è bello stare insieme. Basta guardarvi per capirlo, perchè tra voi c’è amore. E proprio su questo vorrei che riflettessimo un momento: sul fatto che l’amore ci rende migliori, ci rende più ricchi e ci rende più saggi ad ogni età”.

Ha concluso: “Carissimi amici, grazie per essere qui, e grazie per quello che fate con la Fondazione “Età Grande”! Insieme, uniti, siete un esempio e un dono per tutti. Vi ricordo nella preghiera, vi benedico, e vi raccomando, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie, grazie tante!”

Come sua consuetudine è passato fra tutti i convenuti non risparmiaandosi in ssorrisi. benedizioni e strettee di mano. Una bellissima esperienza che ha lasciato tutti con un senso di serenità-