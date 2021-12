Nuoro, encomio ai Vigili del fuoco per l’emergenza alluvione Bitti

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata del 20 dicembre, presso la sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Nuoro, alla presenza del Prefetto di Nuoro Luca Rotondi, del Vescovo Mons. Antonello Mura e del Sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini, sono stati conferiti gli encomi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai Vigili Giovanni Pietro Pittalis e Luciano Voe, con la seguente motivazione:

“ ………. per lo straordinario spirito di altruismo e le spiccate qualità professionali dimostrate il 28 novembre 2020 nell’azione di salvataggio a persone, che erano rimaste intrappolate nella propria abitazione a seguito degli eventi emergenziali , portandoli in zona sicura”.

Bitti, 28 novembre 2020 ”

Unitamente alle attestazioni di compiacimento pervenute da parte dei Vertici del Corpo Nazionale, si è unito il plauso del Comandante Antonio Giordano e di tutti i Vigili del Fuoco nuoresi, cogliendo l’occasione per ringraziare ancora una volta, oltre ai Vigili. Pittalis e Voe, tutto il personale del Comando per la meritoria prova di professionalità, senso del dovere e di appartenenza dimostrato negli oltre 6000 interventi che anche per questo 2021, che volge al termine, si sono effettuati, riscuotendo la riconoscenza dei cittadini e l’apprezzamento delle autorità locali.