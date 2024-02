XIII° E XIV° Corso di formazione pe l’accesso alla qualifica di Ispettori Antincendio – scelta sede

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO 🔥

XIII e XIV Corso di formazione per l’accesso alla qualifica di Ispettori Antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Scelta sede di servizio.

Pubblichiamo la nota della Direzione Centrale per le Risorse Umane riguardo la scelta della sede di servizio per il personale del XIII° e XIV° Corso di formazione per l’accesso alla qualifica di Ispettori Antincendio