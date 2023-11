Rimini, il Sottosegretario Prisco e il Capo del Corpo Dall’Oppio in visita al comando e alla manifestazione Ecomondo

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Nella mattinata del 9 novembre, il Sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco, e il Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Carlo Dall’Oppio, si sono recati a Rimini per incontrare il personale del comando e per visitare, nella fiera di Rimini, i due stand allestiti dal Corpo nazionale in occasione di “Ecomondo – The Green Technology Expo”, la manifestazione dedicata all’ecosistema della transizione ecologica, l’evento internazionale di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della green and circular economy.

A “Ecomondo”, che è iniziato il 7 novembre e si concluderà il 10 novembre, si sta svolgendo un ampio programma di conferenze, seminari ed eventi grazie al coinvolgimento del Comitato Tecnico Scientifico con un pool di ottanta tra primi scienziati, tecnici, dirigenti e referenti di istituzioni nazionali, associazioni e federazioni di settore, consorzi, agenzie e istituti e di istituzioni europee e internazionali.

Tra gli enti presenti quest’anno c’è il Corpo nazionale che ha un ruolo attivo nell’affrontare le tematiche dell’evento attraverso i suoi spazi espositivi: il primo, nel padiglione D7, sono trattati gli effetti del cambiamento climatico sul dispositivo di soccorso tecnico urgente in risposta alle emergenze alluvionali (come quella che qualche mese fa ha colpito duramente l’Emilia-Romagna) il contrasto degli incendi boschi e di interfaccia. La transizione energetica ha ripercussioni anche sulla progettazione della sicurezza antincendi degli edifici e delle attività (facciate, impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo di energia elettrica con batterie a litio ione, auto elettriche).

Nel secondo stand sono stati posizionati alcuni mezzi rappresentativi del Corpo Nazionale: la moto d’acqua, il “bruco” con allestimento per alluvione, il “trincia” e l’unimog per la lotta agli incendi boschivi.

Venerdì 10 novembre i Vigili del fuoco terranno un convegno sulle tematiche della prevenzione incendi.