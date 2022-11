Tutte recuperate le caprette finite in un burrone a Rocchetta Ligure

Spread the love

ROCCHETTA LIGURE – Aveva visto le caprette in una zona impervia di Rocchetta Ligure e per accudirle in qualche modo o salvarle aveva poi perso la vita. Giuliano Gogna, il 79enne mancato la settimana scorsa era caduto durante il suo generoso tentativo di aiutare gli animali. Sul posto erano così intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco del Nucleo Alpino Speleo Fluviale, i Carabinieri e la Protezione civile per recuperare solo più il corpo senza vita del 79enne, alla fine di una complessa operazione.

Le caprette però erano rimaste in quel luogo, con la forte probabilità di non avere scampo. Oggi, lunedì 7 novembre 2022, i Vigili del Fuoco sono quindi tornati per riportare in un luogo sicuro gli animali. Il nucleo Speleo Alpino e Fluviale dei Vigili del Fuoco, insieme ai colleghi del comando della provincia di Alessandria, sta operando per fare in modo che gli animali che Giuliano Gogna avrebbe voluto salvare possano trovare riparo. (Foto dei volontari della Protezione Civile della provincia di Alessandria)

