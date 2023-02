Incidente sul lavoro, operaio cade da due metri in azienda: è in condizioni critiche

Spread the love

SAN GIORGIO NOGARO – Un uomo di circa 60 anni di età è stato soccorso questo pomeriggio per le ferite riportate a seguito di un caduta dall’alto, da circa due metri, all’interno degli spazi di una attività produttiva della zona industriale Aussa Corno di San Giorgio di Nogaro. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati i carabinieri della Compagnia di Latisana), mentre stava svolgendo delle manutenzioni è caduto. A dare l’allarme chiamando il numero unico di emergenza Nue112, sono state le persone che si trovano in quel momento con lui. Gli operatori della sala operativa di primo livello hanno transitato puntualmente la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l’elisoccorso che poi ha trasportato l’uomo all’ospedale di Cattinara in codice giallo.

