Spread the love

Un incendio è scoppiato ieri pomeriggio sulle pendici del Monte Generoso, in una zona boschiva vicino alla vetta. Le fiamme sono divampate all’interno della pineta e si sono rapidamente propagate, anche a causa del terreno secco.

Sul posto sono intervenuti i pompieri del centro di soccorso del Mendrisiotto, che hanno raggiunto la vetta con il treno, oltre a due elicotteri. Anche il nucleo dei pompieri di Montagna è entrato in azione ed è stato allestito un punto di pescaggio dell’acqua per alimentare i lanci aerei in zona Bellavista

Gli elicotteri hanno continuato a volare sulle pendici del Generoso fino alle 18.30. Il comandante dei pompieri del Mendrisiotto Corrado Tettamanti ha spiegato a Ticinonews: «L’incendio è sotto controllo, ma soffia un vento abbastanza forte e ci sono problemi di approvvigionamento idrico che rallentano le operazioni». Per questo, sul posto rimarrà una guardia fuoco per monitorare la situazione nella notte, mentre domani riprenderanno le operazioni di bonifica.

corriere del ticino