Allarme incendio al presidio ospedaliero, intervengono 4 squadre dei vigili del fuoco della Vallagarina per gestire l’emergenza

ALA. Allarme incendio al presidio ospedaliero in Vallagarina, le fiamme in locale adiacente alla struttura e i vigili del fuoco sono accorsi per gestire l’emergenza e riportare il più velocemente possibile la situazione sotto controllo.

L’allerta è scattata intorno alle 10.30 di oggi, lunedì 6 marzo, al polo di Ala in piazza piazza Papa Giovanni XXIII.

“C’è stato un principio di incendio in un locale adiacente al polo ospedaliero – dice Claudio Soini, sindaco di Ala – spazio adibito a magazzino di materassi e altri materiali. Probabilmente la causa è un cortocircuito ma i pompieri sono ancora attivi per le verifiche e per i controlli del caso”.

Presenti i vigili del fuoco di Ala con il supporto dei corpi di Avio, Rovereto e Mori. Il tempestivo arrivo dei soccorritori ha permesso di estinguere le fiamme quasi subito. “I danni sembrano fortunatamente limitati. Un ringraziamento agli operatori per la professionalità e per la velocità di intervento”, conclude Soini.

