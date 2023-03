Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente alle 8.40 circa in Appiano Gentile via al Golf per incendio tetto del club La Pinetina degli spogliatoi femminili delle Spa.. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco di Como, Appiano Gentile e Lomazzo.

Intervenuti i soccorsi del 118 con un’ambulanza: trasportata in codice giallo una persona di 42 anni all’ospedale di Tradate.