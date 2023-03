Video – San Biagio di Osimo . incendio in un capannone industriale di una ditta specializzata nel noleggio di carrelli elevatori

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco stanno intervenendo a San Biagio di Osimo per un incendio che ha coinvolto il capannone industriale di una ditta specializzata nel noleggio di carrelli elevatori: le tre squadre stanno cercando di contenere le fiamme per evitare il coinvolgimento degli edifici nelle vicinanze. Al momento non risultano persone coinvolte.

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 18.00 Si stanno concludendo con una accurata bonifica, per escludere la riattivazione delle fiamme, le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato alle 11 circa di oggi presso un’attività di commercializzazione e manutenzione di carrelli elevatori sita in un capannone, della superficie di circa 500 metri quadrati e dove lavoravano 12 persone, ubicato nella zona industriale di San Biagio di Osimo. L’attività di soccorso è stata condotta da 28 vigili del fuoco e 9 automezzi provenienti dalle sedi di Osimo, Ancona, Jesi e dall’aeroporto di Falconara Marittima coordinati dal funzionario di servizio. Le operazioni sono state rese particolarmente difficili e critiche dal denso fumo nero che si levava dall’incendio, per la presenza di bombole di gas a rischio esplosione e per i liquidi infiammabili depositati che sono stati costantemente monitorati con l’impiego di termocamere ad infrarossi.

VIDEO