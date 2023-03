incidente stradale tra una Mercedes Classe A ed un Fiat Fiorino che finiva fuori strada in un fossato.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina e squadra della sede centrale del comando di Crotone sono impegnate dalle ore 9.15 circa sulla SS106 in loc. Votapozzo nel comune di Cutro (KR) per incidente stradale.

Due le vetture coinvolte una Mercedes Classe A ed un Fiat Fiorino. Quest’ultimo a seguito dell’impatto finiva fuori strada in un fossato.

A bordo della Mercedes viaggiavano madre e figlio ambedue feriti venivano affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso. La donna trasferita presso struttura ospedaliera con Elisoccorso. ll conducente del Fiorino veniva estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco e trasferito con ambulanza presso struttura ospedaliera di Catanzaro.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Attualmente la SS106 chiusa in ambedue i sensi di marcia sino al termine delle operazioni di soccorso. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.

Aggiornamento incidente stradale

ore 10.35 riattivato parzialmente il transito dei veicoli sulla SS106 su unica corsia per ambedue i sensi di marcia