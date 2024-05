Violento incendio nella zona industriale, a fuoco un capannone e altri mezzi

Spread the love

Vasto incendio nella serata di ieri, sabato 4 maggio, nella zona industriale di Aprilia. Un rogo che ha interessato un capannone industriale e che ha impegnato per ore, nelle notta e anche questa mattina, i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento delle fiamme prima e di bonifica poi.

L’allarme è scattato intorno alle 22.30 e sul posto, in via delle Industrie, sono intervenuti appunto i pompieri che hanno raggiunto il luogo del rogo insieme anche ai carabinieri. Dalle informazioni a disposizione ad andare a fuoco è stata una struttura in calcestruzzo di circa 1300 metri quadrati adibita a deposito logistico e la vicina tettoia metallica di circa 400 metri quadrati.

Il capannone è andato completamente in fiamme; fiamme che all’esterno della struttura hanno colpito anche diversi mezzi tra camion e auto. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per domare l’incendio che è stato controllato e contenuto intorno alle 2 di questa notte. Necessario l’impiego di diverse squadre, le due arrivate dalla sede centrale e da Aprilia e una terza da Pomezia, che hanno operato con l’ausilio di tre autobotti. Sul posto anche i volontari della Protezione Civile.

