Talmassons, cade dal tetto e vola per 7 metri: grave un Vigile del Fuoco

In una giornata segnata dall’incessante impegno dei soccorritori per riportare la normalità nelle zone colpite dai recenti eventi atmosferici, un vigile del fuoco è rimasto ferito durante un’operazione di messa di sicurezza di un tetto a Talmassons

Mentre operava sul tetto di un capannone, per cause ancora da accertare, è caduto da un’altezza di circa sette metri, procurandosi lesioni. I colleghi presenti sul posto hanno provveduto a prestare le prime cure al ferito. L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, stabile e cosciente.

friuggi.it