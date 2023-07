Interventi sul territorio comasco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento dei vigili del fuoco per salvare una rondine – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in via Borgovico per liberare una rondine rimasta con un’ala incastrata.

Dopo la segnalazione del volatile in difficoltà, i pompieri hanno provveduto ad aiutarlo e tornare a volare.



Incendio alla canna fumaria di un ristorante del centro storico

Un piccolo incendio, probabilmente alla canna fumaria, si è sviluppato questo pomeriggio a Como in centro storico. Il locale coinvolto, ma non si segnalano né feriti né danni alla struttura, è Il Solito Posto di via Lambertenghi. Sola una densa colonna di fumo ma nessuna preoccupazione per i residenti e i gestori del noto ristornate del capoluogo.

Sentiero del viandante: ancora soccorsi in azione. Recuperata una escursionista

Ancora soccorsi in azione oggi, martedì 11 luglio 2023, sul Sentiero del Viandante. Dopo la tragedia di ieri, costata la vita a un turista tedesco stroncato da un malore mentre percorreva il noto intinerario, stamattina sanitari, tecnici del Soccorso alpino e Vigili del fuoco si sono mobilitati per recuperare una escursionista infortunata.

E’ successo una manciata di minuti prima delle 10. La donna, una 58enne, è rimasta ferita, probabilmente per una brutta caduta avvenuta lungo il Sentiero del Viandante, ma questa volta nel tratto tra Varenna e Vezio.