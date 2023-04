Tir a fuoco e colonna di fumo nero: titolare dell’azienda e vigile del fuoco in ospedale

Spread the love

Rogo spaventoso a Montorio a Vomano, in provincia di Teramo. Nove camion a fuoco, ferito il proprietario dell’azienda e un vigile del fuoco. Ieri, alle 19,20, due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Teramo e del distaccamento di Roseto con sei automezzi e un’autobotte del Comando dell’Aquila sono corse in una ditta di autotrasporti a causa dell’incendio di alcuni camion. Le fiamme sono partite dalla motrice di un autoarticolato in sosta nel piazzale e si sono propagate ad altre otto motrici che sono state avvolte dal fuoco: sulla zona si è levata una colonna di fumo visibile a notevole distanza segnalata da molti cittadino con chiamate di allarme.

il messaggero