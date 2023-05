Due 13enni salgono sul tetto del palazzo per amoreggiare… arrivano i Vigili del Fuoco

Spread the love

Una “soluzione” che a 13 anni, probabilmente, deve essere sembrata loro geniale. In realtà si è trattato di un gesto (inconsapevolmente) pericoloso. Una coppia di ragazzini, poco più che bambini, si è appartata sul tetto di una palazzina di tre piani, per poter amoreggiare in santa pace. Inutile dire che, alla vista dei due fra le tegole, sono scattati i soccorsi, che probabilmente – ai loro occhi – sono stati solamente una gran scocciatura.

A Piacenza, alcuni passanti, hanno notato l’insolita presenza di due giovanissimi fare capolino sul tetto di un palazzo di tre piani. Ovviamente i cittadini si sono allarmati e hanno immediatamente contattato i soccorsi. A gran velocità è giunta l’autoscala dei Vigili del Fuoco, prontamente allestita per riportare giù i minori. A terra, invece, le volanti della polizia, hanno bloccato il traffico in modo da consentire ai pompieri di effettuare in estrema sicurezza tutte le manovre necessarie per mettere al sicuro i due.

