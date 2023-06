Incidente tra due auto e un furgone sulla Treviso Mare: morti Valeria di 24 anni, Ludovico di 31 e Dominga di 53 – tre feriti

Spread the love

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate questa mattina dopo l’alba.

Tragico incidente nella notte. Scontro violento tra due auto e un furgone sulla Treviso Mare, in zona Roncade. Era all’incira l’una di notte. Tre degli occupanti sono morti: due donne e un uomo. L’incidente ha coinvolto tre mezzi. Pare che ci sia stato un frontale, con il successivo coinvolgimento di una terza auto. In quel momento nella zona c’era maltempo e la visibilità non era delle miglior

C’erano due persone su ciascun mezzo. A bordo della Polo c’erano un ragazzo di 31 anni e una ragazza di 24 anni, entrambi deceduti. Morta anche la donna di 53 anni che si trovava sul furgone. Tutte e tre le vittime abitavano nella provincia di Treviso. Sul posto le forze dell’ordine e i vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso.

leggo.it