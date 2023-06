VIDEO – Spaventoso incendio in Olanda: a fuoco un’azienda locale

Spread the love

Nella giornata di venerdì 9 giugno uno spaventoso incendio ha devastato un’azienda locale a Ter Aar, in Olanda. Le fiamme si sono propagate in maniera incontrollata in men che non si dica, mettendo a rischio anche gli edifici intorno all’azienda e gli inquilini al loro interno

Il rogo ha iniziato a propagarsi intorno alle ore 9:30, in un’area dove erano stoccate materie plastiche, come riporta Netherlands Posts. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco locali, che si sono subito attivati numerosi richiamando però anche diverse altre unità, alla luce delle dimensioni considerevoli dell’incendio.

notizie.it

VIDEO