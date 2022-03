Ucraina: Draghi, attacco scellerato a centrale, Ue risponda unita

Spread the love



ANSA,IT – L’Unione Europea, dice ancora il premier, deve continuare a reagire unita e con la massima fermezza, insieme agli alleati, per sostenere l’Ucraina e proteggere i cittadini europei.

Oggi, intanto vertice dei ministri degli Esteri della Nato. E il ministro Luigi Di Maio è a Bruxelles per partecipare alla riunione dei capi delle diplomazie della Nato, poi del G7, e infine al Consiglio affari esteri straordinario dell’Ue. “Come Nato siamo d’accordo per riportare Putin al tavolo, per raggiungere una soluzione diplomatica. Si andrà verso un ‘no’ alla no fly zone perché questo coinvolgerebbe direttamente la Nato nel conflitto e scatenerebbe un conflitto che avrebbe effetti devastanti su tutta l’Europa“, ha detto Di Maio a margine del vertice dei ministri Esteri della Nato.

“La Nato è un’alleanza difensiva, noi non cerchiamo il conflitto. Ma se il conflitto viene da noi saremo pronti”, ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken entrando al vertice.