Viginia – Incendio in casa, bimbo di 6 anni muore abbracciato al fratellino di 3: “Ha tentato di proteggerlo”

Un bambino di sei anni è morto tragicamente dopo aver tentato di salvare il fratello minore da un incendio in casa, e la famiglia afferma di stare bilanciando il “dolore” con la consapevolezza che il figlio ha fatto una scelta così “eroica”.

William Brice era a casa dei suoi nonni nel Nord Virginia con il fratello Zachariah, di tre anni, quando la casa prese improvvisamente fuoco il 10 aprile.

Mentre i loro nonni e il fratello maggiore Logan, di otto anni, sono riusciti a uscire sani e salvi dalla proprietà in fiamme , i due bambini più piccoli purtroppo non ce l’hanno fatta.

William e Zachariah non hanno risposto per 45 minuti dopo che i vigili del fuoco li hanno tirati fuori di casa e, anche se non sembravano aver subito ustioni esternamente, sono stati successivamente dichiarati cerebralmente morti a causa dell’inalazione di fumo.

