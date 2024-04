VIDEO – Incendio in Brasile: 10 morti nell’incendio di una pensione per senzatetto

Spread the love

L’incendio è scoppiato venerdì mattina presto nella città di Porto Alegre. Almeno 13 persone sono state portate in ospedale, alcune in condizioni critiche, dicono i funzionari.

Si ritiene che al momento dell’incendio nella pensione vivessero circa 30 persone. La causa è sconosciuta.

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha inviato le sue condoglianze alle famiglie delle vittime in un post su X.

Ha detto che la pensione veniva utilizzata per ospitare persone in situazioni “vulnerabili”. Il sindaco di Porto Alegre, Sebastião Melo, ha dichiarato tre giorni di lutto ufficiale in città.

I vigili del fuoco sono stati chiamati all’edificio a tre piani alle 02:00 ora locale (05:00 GMT) e hanno domato l’incendio entro due ore.

Non è chiaro se il rifugio operasse legalmente. I vigili del fuoco affermano di non avere il permesso ma questo è stato negato da un funzionario della città.

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-68909832

VIDEO