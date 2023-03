Sblocco crediti superbonus, pressing sulle banche. Quali potrebbero riaprire

Spread the love

La soluzione al nodo dei crediti incagliati del superbonus potrebbe essere vicina. Ma per arrivarci serve l’aiuto delle banche. Il governo punta tutto sulla loro costruttiva collaborazione, proseguendo la moral suasion per far ripartire l’acquisizione di crediti incagliati

Un percorso che passa però anche attraverso gli strumenti allo studio nell’ambito del decreto superbonus: le ipotesi più percorribili al momento restano l’F24 e i Btp, ma il lavoro prosegue senza sosta. Il tempo, infatti, stringe: oggi scatta il rush finale in commissione, poi il testo è atteso mercoledì in Aula

sky tg24