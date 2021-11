Antisemitismo cresciuto con la pandemia, preoccupazione della Ue

Spread the love



Durante i mesi della pandemia l’antisemitismo in Europa è ulteriormente cresciuto. E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto sull’antisemitismo nell’Ue realizzato dall’Agenzia europea per i diritti fondamentali. In quest’ultimo periodo, secondo l’Agenzia, sono emersi, specie sul web, nuovi miti antisemiti e teorie del complotto che incolpano gli ebrei della diffusione del Covid.

Sebbene i lockdown possano aver portato a un contenimento fisiologico degli episodi di antisemitismo negli spazi pubblici, la proliferazione delle cospirazioni antisemite online, si sottolinea nel rapporto dell’Agenzia, mostra come il numero di incidenti registrati non sia indicativo della situazione. Dai sondaggi effettuati emerge infatti che gli attacchi contro gli ebrei sono fortemente sottostimati e che l’odio sul web, incluso l’antisemitismo, ha messo saldamente radici nelle società europee.