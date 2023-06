Massachusetts -Scivoli del parco giochi cosparsi di acido muriatico: due bambini ustionati.

Spread the love

LONGMEADOW, Mass. (AP) – Due bambini hanno subito quelle che sono state descritte come “ferite simili a ustioni” dopo aver giocato su scivoli cosparsi di acido in un parco del Massachusetts, hanno detto le autorità.

La polizia e i vigili del fuoco hanno risposto domenica mattina al Bliss Park di Longmeadow per una segnalazione di una sostanza sospetta sull’attrezzatura del parco giochi, i vigili del fuoco hanno pubblicato sui social media.

Più o meno nello stesso periodo, i vigili del fuoco e i tecnici del pronto soccorso si sono recati in una casa in città per la segnalazione di due bambini con ustioni che avevano appena lasciato il parco.

Le autorità hanno stabilito che qualcuno ha fatto irruzione in un magazzino dove sono conservate sostanze chimiche nella piscina del parco e ha rubato dell’acido muriatico. L’acido, che può essere utilizzato per la pulizia o per mantenere l’equilibrio del pH di una piscina, è stato poi versato su tre vetrini, hanno detto le autorità.