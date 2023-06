VIDEO – Incendio nella notte in via Santucci: deceduta una donna

Spread the love

Incendio nella notte fra giovedì e venerdì in via Santucci, a Ravenna. L’allarme intorno alle 2, mentre i residenti dormivano. Le fiamme hanno invaso un appartamento al sesto piano di un palazzo, dove viveva una donna di 63 anni che purtroppo non è riuscita a salvarsi.

Quando sono arrivati i soccorritori del 118, la donna ormai era già deceduta. Tutti gli altri abitanti dell’edificio sono scesi in strada, anche con l’aiuto dei Vigili del Fuoco. L’incendio è stato domato dopo alcune ore. Non sono ancora chiare le cause che lo hanno provocato. Sarà la Polizia di Stato a dover ricostruire quanto accaduto in via Santucci

