Incidente stradale tra due autovetture – feriti trasportati in ospedale

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

SENIGALLIA (AN) – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 11:30 circa a Senigallia, lungo la SP 360 Arceviese, per un incidente con due auto coinvolte. Sul posto la squadra VVF ha estratto il conducente del SUV, in collaborazione con il personale del 118, e messo in sicurezza i veicoli coinvolti. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Senigallia. Sul posto la polizia locale per i rilievi