Camion dei pompieri sprofonda con una ruota in una voragine

Spread the love

La squadra dei vigili del fuoco era intervenuta a Torre Maura per una fuga di gas

Piccola ma profonda, e soprattutto insidiosa. È la voragine dentro alla quale è sprofondata una ruota di un camion dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma. L’insolita scena nel tardo pomeriggio di mercoledì a Torre Maura, nel quadrante est della Capitale.

È stata una partenza dei caschi rossi a portarsi nel quartiere del VI municipio per la segnalazione di una fuga di gas. Lasciato il mezzo di soccorso fra via delle Anitre e via dei Colombi, lo pneumatico posteriore sinistro è finito letteralmente in buca, bloccando di fatto il camion dei pompieri.

https://www.romatoday.it/cronaca/camion-pompieri-voragine-torre-maura.html